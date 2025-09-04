BIST 10.808
Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı

Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 72 yaşına girdi. Bu mutlu ve özel günü eski öğrencisi Arda Turan da unutmadı ve kutlamayı ihmal etmedi. Eski futbol yıldızı Turan, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı, sevenlerini duygulandırdı. İşte o not...

Süper Lig devi Galatasaray'ın adını altın harflerle yazdıran teknik direktörü Fatih Terim, 72 yaşına girdi. Arda Turan eski hocasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Paylaşımına yazdığı o not, takipçilerini duygulandırmaya yetti...

Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı - Resim: 0

Futbol kariyerine Shakhtar Donetsk'de teknik direktör olarak devam eden eski Galatasaray kaptanı, efsane ismi Arda Turan hocasının doğum gününü unutmadığını, sosyal medya hesabından yaptığı o anlam ve duygu dolu paylaşımla gösterdi.

Turan paylaşımına, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum" notunu düştü.

Arda Turan'dan Fatih Terim'e büyük jest! Herkesi duygulandırdı - Resim: 1

