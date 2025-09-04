BIST 10.828
HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı

HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü Kayseri'deki yeni adresinde hizmete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün yeni ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, İnsan Kaynakları ve Pazarlama Koordinatörü Özge Altıntaş, Acenteler Satış Kanal Yönetimi Grup Müdürü Fatih Bayraktar ve Otomotiv Kanal Yönetimi Grup Müdürü Adem Kırca'nın yanı sıra bölgeye bağlı yaklaşık 150 HDI Sigorta acentesi katıldı.

Şirket, bölge müdürlüklerinde hayata geçirdiği yenilikçi ofis yapılarıyla hem ekiplerin iş süreçlerini daha verimli yönetmesini hem de müşterilerine daha kaliteli bir hizmet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü İşcan, Kayseri'deki yeni adreslerinin, sadece adres değişikliği değil, kurumsal vizyonlarını destekleyen stratejik yenilenme süreci olduğunu vurguladı.

Geçen aylarda Ege ve Denizli bölge müdürlüklerini yeni adreslerine taşıdıklarına dikkati çeken İşcan, şunları kaydetti:

'Şimdi bunu Orta Anadolu Bölge Müdürlüğümüz ile devam ettiriyoruz. Başlattığımız bu modernleşme yaklaşımını, önümüzdeki dönemde diğer bölge müdürlüklerimize de taşımayı hedefliyoruz. Yeni adresimizin, bölgemizin sorumluluk alanındaki illerdeki pozitif etkisini artırmasını umuyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.'

