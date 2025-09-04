CHP mitinginde söylendi: İmamoğlu'na tapıyoruz canımızı vermeye geldik

CHP'nin Zeytinburnu mitinginde yaşananlar tartışma konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'na taptığını söyleyen bir vatandaş, "Canımızı vermeye geldik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından CHP'nin başlattığı mitingler sürüyor.

Son miting Zeytinburnu'nda dün akşam yapıldı. Ancak partililerin yaptığı açıklamaların yankısı konuşulmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde "Ya tarihe böyle geçeriz ya da defolup gideriz. Teslim olmak yok." dedi.

"Canımızı vermeye geldik"

Mitinge katılım gösteren bazı partililerin kameralara yaptığı açıklamalar eleştiri konusu oldu. Miting öncesi konuşan bir kişi, "İmamoğlu’na tapıyoruz, varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımızı vermeye geldik. Tek bizi kurtaran İmamoğlu başka yok" dedi.

Parti yönetiminin CHP'lilerin önüne attığı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için ağır ifadeler kullanan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu hain olmakla suçladı, “Partiden ihraç edilmesini istiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.