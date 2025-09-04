BIST 10.827
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamaları üzerine MHP'den sert açıklamalar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğinin altını çizdi.

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında yapılan MHP Kurultay'ı üzerinden gönderme yaparak, "Devlet Bey ile şunu mu konuşalım, bir asliye hukuk mahkemesiyle kararıyla partisinde kaybettiği iktidarı kazananların, bugünkü iktidarın dümen suyuna girdiğini unutmadık mı diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

“Geliyor gelmekte olan”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. X üzerinden paylaşımda bulunan Yalçın, CHP lideri Özel’e yönelik açıklamalarda bulundu.

Paylaşımına “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğini savundu.

Anarşizmin, yalan ve iftira...

Yalçın, “Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün yolundan uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı” ifadesini kullandı. CHP’nin politikalarını eleştiren Yalçın, Özel’in “uzlaşma yerine şiddet ve düşmanlıktan beslendiğini” öne sürdü.

Açıklamasının sonunda CHP’nin ilk genel seçimde halk tarafından sandıkta cezalandırılacağını iddia eden Yalçın, “CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan' - Resim: 0

