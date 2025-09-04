BIST 10.833
Bakan Murat Kurum'dan Elazığ’a 'hemşehrilik' teşekkürü

Daha önce Hatay ve Malatya’nın ‘fahri hemşehrisi’ ilan edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bu kez de Elazığ Belediye Meclisi, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verme kararı aldı. Sosyal medya hesabından Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, “Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olmuş, yaraların sarılması ve şehrin yeniden ayağa kalkması için büyük gayret göstermişti. Elazığ Belediye Meclisi üyeleri, bu desteklerinden dolayı Bakan Kurum’a hem ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ sunulması hem de isminin cadde, sokak ya da bir parka verilmesi yönünde önerge verdi. Muhalefet üyelerinin de dahil olduğu önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Şerifoğulları'na ve Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, “En zor zamanları birbirimize sarılarak atlattığımız Elazığ’ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ'da, hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk. Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla fahri hemşehri ilan edildiğimi öğrendim. Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, bu kararı alan belediye meclisi üyelerimize, kıymetli Elazığlılara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz.” paylaşımını yaptı

HATAY VE MALATYA’NIN DA FAHRİ HEMŞEHRİSİ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla yakından ilgilenen Bakan Kurum’a, Malatya ile Hatay büyükşehir belediyeleri de ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ vermişti.

