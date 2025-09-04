BIST 10.833
Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında dün Sırbistan'ı 95-90 yenen Türkiye için rakip takımın yıldız oyuncu Bogdan Bogdanovic, Türkiye'yi tebrik ederek "yine görüşürüz." derken FIBA ve NBA , milli oyuncu Alperen Şengün'ü ön plana çıkardı.

Bogdanovic, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabında maçın skorunu da gösteren görsel ile "Tebrikler Türkiye. Yine görüşürüz." ifadelerini paylaştı. Türkiye ile Sırbistan, turnuvada sonraki turları geçmesi durumunda finalde tekrar karşılaşabilir.

Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Sırbistan'ı yenerek 5'te 5 yapan A Milli Takım, A Grubu'nu lider tamamladı.

Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

FIBA'dan "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." paylaşımı

FIBA EuroBasket, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda hesabında "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." ifadesini kullandı.

Milli oyuncunun NBA'de formasını giydiği Houston Rockets da FIBA'nın Şengün hakkındaki paylaşımını kendi hesabından aktardı.

NBA'den Durant ile Şengünlü Rockets'ı hayal edebiliyor musun?" mesajı

NBA ise "Neredeyse "triple-double"lık bir performans. 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist. Tebrikler Alperen Şengün. Durant ile Şengünlü Rockets'ı hayal edebiliyor musun?" mesajını paylaştı.

Rockets, geçen haziran ayında 15 kez All-Star seçilen Phoenix Suns'tan yıldız oyuncu Kevin Durant'ı kadrosuna katmıştı.

