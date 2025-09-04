Savcı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü! 19 yaşındaki katil zanlısı ile savcının fotoğrafı çıktı

İSTANBUL Çekmeköy Ömerli'de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün üç farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Savcı ile katil zanlısının birlikte fotoğrafı çıkarken, zanlı adliyeye sevk edildi.

Türkiye dün akşam saatlerinde bir cinayet haberiyle sarsıldı. 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak katletti. Katilin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken hangi suçlardan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Husumetin nedeni ne?

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül olduğu belirlendi. Gül'ün, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

Aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren Mustafa Can Gül'ün, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. Gül’ün, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 suç kaydı ortaya çıktı

Saldırgan Mustafa Can Gül'ün, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Katiliyle aynı karede

Katil zanlısı Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Restoranın savcıya ait olduğu iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Savcı Kayhan'ı öldüren kişinin savcının dosyasına baktığı bir şüpheli olmadığı belirtildi.

Savcı Ercan Kayhan’ın öldürüldüğü restoranın kendisine ait olduğu öne sürüldü. 19 yaşındaki katilin daha önce burada çalıştığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.