Burak Sergen'i görenler tanıyamadı! Kendinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği poz olay oldu

Usta oyuncu Burak Sergen, sevenlerini bu kez de değiştirdiği imajla şaşırttı. Kendisinden 26 yaş küçük olan eşiyle verdiği pozu görenler hayrete düştü. Başarılı oyuncu Sergen'e ''Gençleşmişsin'' yorumları yapıldı. İşte sosyal medyayı sallayan o poz...

Usta ve sevilen oyuncu Burak Sergen, sık sık gündeme gelen isimler arasında yerini koruyor. Canlandırdığı dizi-film karakterleriyle gündemi sallayan Sergen, özel hayatıyla da en çok konuşulan ünlülerden biri...

Sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini hem şaşırttı, hem sevindirdi. Kendisinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği pozu gören takipçileri ''Gençleşmişsin'' yorumları yağdırdı.

Ocak 2024'te boşandı, haziran 2024'te evlendi

Usta oyuncu Burak Sergen, özel hayatıyla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te boşanan usta isim Sergen, ayrılığın ardından çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile duygusal bir birliktelik yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle yeniden dünyaevine girdi.

Tam 4 kere evlendi

Daha önce Pamela Spence, Işıl Sergen ve Nihan Ünsal ile evlilik yapan oyuncu, 31 Mayıs 2024'te kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban ile 4. kez nikah masasına oturmuştu.

Yeni eşi Gizem Şağban ile arasında 26 yaş fark bulunan Burak Sergen, bu yaş farkını ve gelen olumsuz yorumları umursamadan mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çift, şimdilerde birlikte çıktıkları tatilin keyfini sürüyor. Tatillerinden paylaştıkları bir asansör pozu ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafa binlerce kişiden yorum geldi.

64 yaşındaki Sergen'in genç görünümü takipçilerinin dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun paylaşımına "Gençleşmişsin", "Aşk sana yaramış" gibi yorumlar yaptı.