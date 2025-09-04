Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı

Adana'da kayınpeder ile damat arasındaki tartışma kanlı bitti. Kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulan damat hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve giderek kızını görmek isteyen Berk Alkan, burada eşi ve kayınpederiyle tartışma yaşadı. 25 yaşındaki Alkan, kayınpederi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da kayınpeder dehşeti!

İhbarın yapıldığı adrese ulaşan sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Öte yandan Berk Alkan'ın cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.