CHP'de flaş gelişme! Barış Yarkadaş disipline sevk edildi

CHP üyesi, gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna sunulan şikayet dilekçesi üzerine disiplin süreci başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in ardından Gazeteci Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başlıyor.

CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlayan disiplin süreci kapsamında Barış Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak. Sözcü'de yer alan habere göre Barış Yarkadaş 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına kilitlenildiği bir dönemde, partinin İstanbul kanadında kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim'de görülecek.