Özür Özel: Ya tarihe geçeriz ya da defolup gideriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum kararını tanımayacaklarını belirterek, "Ya tarihe böyle geçeriz ya da defolup gideriz. Teslim olmak yok." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 52.sini İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkemenin kayyum kararına sert tepki gösterdi.

"Artık kimsenin mazbatasının garantisi, kazanılan seçimin önemi yok" diyen Özel, bu süreçte kendisinden de iktidarın istediği gibi bir muhalefet lideri olmasının istendiğini savundu. Özel bunu kabul etmeyeceğini ve teslim olmayacaklarını söyledi.

"Ya tarihe geçeriz ya da defolup gideriz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında "Verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle, yüreğiyle gurur duyuyorum Özgür Çelik'in. Arkasındayız" dedi.
"Tarih, Özgür Özel'i de Özgür Çelik'i de bir mücadeleyi sürdürenler, arkadaşlarını satmayanlar, meydanları boşaltmayanlar, mücadeleyi kazananlar olarak yazacak" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya tarihe böyle geçeriz ya da defolup gideriz. Teslim olmak yok."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Özel, "En korkağımızdan 10 kat fazla korkuyor. O, meydanlardan korkar, kalabalıklardan korkar, haklı insanların inancından korkar. Biat etmeyenlerden, ses yükseltenlerden, eylem yapanlardan korkar. Onu korkutacağız, onu eninde sonunda yeneceğiz" dedi.
CHP liderinin Erdoğan'ı eleştirdiği cümlelerde alandan "Tayyip istifa" sloganları atıldı.

Özel'den Adalet Bakanı Tunç'a: 'Guguk kuşudur'

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında hedefinde, geçtiğimiz günlerde gazetecilere açıklama yapıp İBB soruşturması için "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" ifadesini kullanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve yanıtlaması için Meclis'te soru önergesi verdiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç vardı.

Özgür Özel, Bakan Tunç için, "Guguk kuşudur, günde iki kere Yargı bağımsızdır' deyip geri kaçmaktadır" ifadelerini kullandı.
Özel, "Akın Gürlek'in dolandırıcı Celal Çakmak'ı İmamoğlu dosyasında itirafçı yaptığını; Adalet Bakanı Tunç'un da sevmediği Gürlek hakkında dosya yaptığını" iddia etti.

