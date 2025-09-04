BIST 10.738
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşmeme nedeni belli oldu

Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmadı. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılara imza atmamasının nedeni de netlik kazandı.

Galatasaray, İlkay Gündoğan girişiminin ardından Hakan Çalhanoğlu için de yoğun temaslarda bulundu.

Milli futbolcu da ayrılma isteğini Inter yönetimine iletti. Ancak İtalyan kulübü, 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu yalnızca 25 milyon Euro bonservis karşılığında bırakabileceğini açıkladı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray cephesi bu rakamı yüksek buldu ve yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Böylece sarı-kırmızılıların Çalhanoğlu transferi suya düştü.

