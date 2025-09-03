Gürsel Tekin'in yeni açıklaması da olay! Göreve başladık cenaze koksun mu?

Dün verilen 'iptal' kararı sonrası CHP'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Yeni il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'den yeni açıklamalar geldi. "Cenazeyi kaldırmayalım koksun mu" diyen Gürsel Tekin göreve başladığını duyurdu. CHP'liler onu il binasına sokmayacaklarını duyurmuşlardı. Gürsel Tekin, "Bina şart değil" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığına atadığı Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurul gündeme oturdu. Gürsel Tekin "görevi kabul edeceğim" açıklamasının ardından bugün de hem A Haber'e hem Sözcü'den Saygı Öztürk'e olay açıklamalar yaptı.

A HABERDE SÖYLEDİKLERİ

Gürsel Tekin AHaber'e yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu, planlamalarını yaptıklarını kaydederken, ihraç kararını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti. Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi.

GÖREVE BAŞLADIM BİNA ŞART DEĞİL

Sözcü'den Saygı Öztürk'ü de konuşan Gürsel Tekin, olay açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz.

-Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam"

CENAZEYİ KALDIRMAYALIM KOKSUN MU?

-"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim.

-Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu?

-Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."