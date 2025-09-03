BIST 10.662
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlarla birlikte, Eylül ayında kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranı da kesinleşmiş oldu. Bu gelişme, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Eylül ayı​ kira zam oranı TÜİK'in Ağustos ayıenflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Konut​ ve işyeri​ için Eylül ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. 

Buna göre, konut ve iş yerleri için Eylül ayında azami kira artış oranı yüzde 39,62 olacak. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 41.13 olmuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı
İki aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 4,14 oranında zammı hak etti. Kalan dört ayın enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı belli olacak. 

Memur enflasyon farkı
Memurun zammını belirleyecek enflasyon  farkı da ortaya çıktı. 
Yüzde 2,04 olarak açıklanan Ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,1 oldu.  

