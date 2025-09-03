BIST 10.878
DOLAR 41,17
EURO 47,93
ALTIN 4.674,88
HABER /  SPOR

Fenerbahçe sürpriz teknik direktör için kolları sıvadı! Kimse o ismi beklemiyordu

Fenerbahçe sürpriz teknik direktör için kolları sıvadı! Kimse o ismi beklemiyordu

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, son günlerde yaptığı transferlerle gündeme sık sık gelirken bir de teknik direktör kriziyle konuşuluyor. Ali Koç, bakın hangi sürpriz ismi önerdi, o isimden nasıl yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu ayrılıktan sonra takım içerisinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyordu. Teknik direktör arayışına giden Ali Koç, sürpriz bir isme teklif gönderdi. Bakın o isimden nasıl yanıt geldi...

Fenerbahçe sürpriz teknik direktör için kolları sıvadı! Kimse o ismi beklemiyordu - Resim: 0

''Takım çalıştırmayı düşünmüyorum''

Sarı-lacivertli takım, son olarak Benfica'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Roger Schmidt'e teklif götürdü. Ancak başarılı teknik direktörden olumlu yanıt alamadı. Roger Schmidt'in Fenerbahçe yönetimine, "2026'ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dediği ortaya çıktı.

Bir yandan da sportif direktör Devin Özek'in, Başkan Ali Koç'a sürpriz bir ismi daha sunduğu öğrenildi. Devin Özek'in Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness'i Ali Koç'a sunduğu ve Sebastian Hoeness ile ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtildi.

Fenerbahçe sürpriz teknik direktör için kolları sıvadı! Kimse o ismi beklemiyordu - Resim: 1

Son kararı Ali Koç verecek

Bu isimler dışında listesinde Edin Terzic, İsmail Kartal gibi isimleri de bulunduran Fenerbahçe yönetiminde, teknik direktör konusunun son kararını Başkan Ali Koç verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Paylaşım yaptı ortalık yıkıldı! Tüm Dünyayı yeni savaş korkusu sardı
Paylaşım yaptı ortalık yıkıldı! Tüm Dünyayı yeni savaş korkusu sardı
Maduro: "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar"
Maduro: "Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar"
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 64 tutuklama
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 64 tutuklama
Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına mı geçecek? Kritik tarih
Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına mı geçecek? Kritik tarih
Samsunspor, Fransız futbolcu Coulibaly'yi transfer etti
Samsunspor, Fransız futbolcu Coulibaly'yi transfer etti
Hadi Özışık'tan CHP İstanbul değerlendirmesi: Kılıçdaroğlu kaldığı yerden devam eder!
Hadi Özışık'tan CHP İstanbul değerlendirmesi: Kılıçdaroğlu kaldığı yerden devam eder!
2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı! Valilik açıkladı: İstanbul'da yakalandı
2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı! Valilik açıkladı: İstanbul'da yakalandı
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin karar
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına ilişkin karar
Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama
Valilikten kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır'a sahip çıktı
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu