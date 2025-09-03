Fenerbahçe sürpriz teknik direktör için kolları sıvadı! Kimse o ismi beklemiyordu

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, son günlerde yaptığı transferlerle gündeme sık sık gelirken bir de teknik direktör kriziyle konuşuluyor. Ali Koç, bakın hangi sürpriz ismi önerdi, o isimden nasıl yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Abone ol

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu ayrılıktan sonra takım içerisinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyordu. Teknik direktör arayışına giden Ali Koç, sürpriz bir isme teklif gönderdi. Bakın o isimden nasıl yanıt geldi...

''Takım çalıştırmayı düşünmüyorum''

Sarı-lacivertli takım, son olarak Benfica'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Roger Schmidt'e teklif götürdü. Ancak başarılı teknik direktörden olumlu yanıt alamadı. Roger Schmidt'in Fenerbahçe yönetimine, "2026'ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dediği ortaya çıktı.

Bir yandan da sportif direktör Devin Özek'in, Başkan Ali Koç'a sürpriz bir ismi daha sunduğu öğrenildi. Devin Özek'in Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness'i Ali Koç'a sunduğu ve Sebastian Hoeness ile ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtildi.

Son kararı Ali Koç verecek

Bu isimler dışında listesinde Edin Terzic, İsmail Kartal gibi isimleri de bulunduran Fenerbahçe yönetiminde, teknik direktör konusunun son kararını Başkan Ali Koç verecek.