Jose Mourinho'nun yeni durağı belli oluyor

Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Rusya kulüpleriyle ile görüşüyor.

Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. 

EuroFootball'un haberine göre; Mourinho'nun Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı, ancak bunun için belirli şartları olduğu belirtildi. İddialara göre, tecrübeli teknik adam en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon Euro garanti ücret talep ediyor.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. 

