Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!

Fenerbahçe'de Devin Özek'in Başkan Ali Koç'a Sebastian Hoeness ismini önerdiği ve Stuttgart'ı çalıştıran teknik adamla ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

SCHMIDT'TEN OLUMLU YANIT GELMEDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Roger Schmidt'ten olumlu yanıt alamadı. Roger Schmidt'in Fenerbahçe yönetimine, "2026'ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dediği belirtildi.

HOENESS İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan sportif direktör Devin Özek, Başkan Ali Koç'a sürpriz bir ismi sundu. Devin Özek'in Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness'i Ali Koç'a sunduğu ve Sebastian Hoeness ile ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtildi.

SON KARAR ALİ KOÇ'UN

Bu isimler dışında listesinde Edin Terzic, İsmail Kartal gibi isimleri de bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek.