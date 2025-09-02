BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,93
ALTIN 4.669,88
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!

Fenerbahçe'de teknik direktör sürprizi!

Fenerbahçe'de Devin Özek'in Başkan Ali Koç'a Sebastian Hoeness ismini önerdiği ve Stuttgart'ı çalıştıran teknik adamla ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Abone ol

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

SCHMIDT'TEN OLUMLU YANIT GELMEDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran deneyimli teknik adam Roger Schmidt'ten olumlu yanıt alamadı. Roger Schmidt'in Fenerbahçe yönetimine, "2026'ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dediği belirtildi.

HOENESS İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan sportif direktör Devin Özek, Başkan Ali Koç'a sürpriz bir ismi sundu. Devin Özek'in Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness'i Ali Koç'a sunduğu ve Sebastian Hoeness ile ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtildi.

SON KARAR ALİ KOÇ'UN

Bu isimler dışında listesinde Edin Terzic, İsmail Kartal gibi isimleri de bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda son kararı Başkan Ali Koç verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
Bakan Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç ettik
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
İstanbul'da ağustos ayında aranan 2 bin 578 hükümlü yakalandı
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Fransa'da Esed ve Suriye hakkında son dakika kararı!
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Sağlık Bakanlığından ‘cinsiyet değiştirme’ açıklaması
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Ömer Çelik: Gazze’deki saldırılar soykırım boyutuna ulaştı
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Şamil Tayyar: CHP'de Özgür Özel dönemi bitti! “CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecek”
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Katar: İsrail tarafında barış sürecine girmek isteyen hiçbir irade ortada yok
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla Filistin için görüştü
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Mansur Yavaş'tan 'CHP İstanbul İl kongresi kararı' mesajı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor