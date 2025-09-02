BIST 10.878
DOLAR 41,15
EURO 47,97
ALTIN 4.667,99
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Çekyalı orta saha oyuncusu Vaclav Cerny’yi kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşmeye imza atarken, kulüp resmi açıklamasında Cerny’ye başarılar diledi.

Abone ol

Beşiktaş, Çekyalı orta saha Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Cerny, kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

''Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

27 yaşındaki oyuncu dün gece transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a gelmişti.

Cerny'nin kariyer basamakları

Ajax altyapısında top koşturan Vaclav Cerny, Hollanda ekibiyle geçirdiği 5 sezonda yalnızca 29 maçta A takımla sahaya çıktı. Ajax'la geçirdiği son sezonda çapraz bağlarını yırtan 27 yaşındaki hücumcu 11 ay sahalardan uzak kaldı.

2019 yılının temmuz ayında bir başka Hollanda ekibi olan Utrecht'e transfer olan Çek futbolcu, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 10 ay daha forma giyemedi ve A takımla 16 maçta görev aldı.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde yine Hollanda sınırları dışına çıkmayan Cerny, Twente'ye transfer oldu. Burada geçirdiği 3 sezonda 78 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 22 gol katkısı verdi.

2023 yılının temmuz ayında rotasını Almanya'ya çeviren Çek kanat oyuncusu, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer oldu, tek sezonda 25 maçta görev aldı ve 5 gol 1 asist katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership takımlarından Rangers'a kiralanan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'la takım arkadaşı oldu. Takımına 52 maçta 18 gol, 9 asistlik katkı vererek göz doldurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Zafer Şahin: Özgür Özel’in istifa edeceği iddia ediliyor
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
Görevden alınan Özgür Çelik'e şok üstüne şok! Hapsi istenen Çelik'ten ilk açıklama
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Yılmaz Tunç: İptal kararında itiraz yolu açık
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Uğur Dündar: CHP'nin içindeki Truva atları harekete geçti
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir
Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' çıkışı: Dinamitlemeye kalkışanlar pişman edilecektir
Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi: ''Haddimi aşmışım, bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti!''
Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi: ''Haddimi aşmışım, bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti!''
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Ederson: Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız
6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?
6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir deprem daha! Can kaybı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığı sorularına yanıt! "Mücadelemiz sonuç veriyor"
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
Gürsel Tekin aslen nereli eşi Mehtap Özkan kimdir? İkinci karısı 26 yaş küçük
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler
Hiranur otomobilde öldürüldü! Kan donduran detaylar, hastaneden önce oraya götürmüşler