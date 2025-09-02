Beşiktaş, Cerny'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, Çekyalı orta saha oyuncusu Vaclav Cerny’yi kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşmeye imza atarken, kulüp resmi açıklamasında Cerny’ye başarılar diledi.

Abone ol

Beşiktaş, Çekyalı orta saha Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Cerny, kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

''Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

27 yaşındaki oyuncu dün gece transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a gelmişti.

Cerny'nin kariyer basamakları

Ajax altyapısında top koşturan Vaclav Cerny, Hollanda ekibiyle geçirdiği 5 sezonda yalnızca 29 maçta A takımla sahaya çıktı. Ajax'la geçirdiği son sezonda çapraz bağlarını yırtan 27 yaşındaki hücumcu 11 ay sahalardan uzak kaldı.

2019 yılının temmuz ayında bir başka Hollanda ekibi olan Utrecht'e transfer olan Çek futbolcu, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 10 ay daha forma giyemedi ve A takımla 16 maçta görev aldı.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde yine Hollanda sınırları dışına çıkmayan Cerny, Twente'ye transfer oldu. Burada geçirdiği 3 sezonda 78 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 22 gol katkısı verdi.

2023 yılının temmuz ayında rotasını Almanya'ya çeviren Çek kanat oyuncusu, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer oldu, tek sezonda 25 maçta görev aldı ve 5 gol 1 asist katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership takımlarından Rangers'a kiralanan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'la takım arkadaşı oldu. Takımına 52 maçta 18 gol, 9 asistlik katkı vererek göz doldurdu.