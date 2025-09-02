Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi: ''Haddimi aşmışım, bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti!''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ali Koç için söylediği sert sözlerin ardından pişman oldu. Geri adım atan Özcan, Ali Koç'a ''yalı çocuğu'' demişti. Fenerbahçe camiasından aldığı sert tepkilere dayanamayıp pes etti ve özür diledi: ''Fenerbahçe formalı bir çocuk görünce bile korkumdan esas duruşa geçiyorum.''

Bolu Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Tanju Özcan, kısa bir süre önce Bolu Fuarı'ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Özcan, Fenerbahçe Başkanı'na üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı Boluspor'a göndermediği durumda heykeli Bolu meydanına dikip adını "Ali Koç" koyacağını açıklamıştı.

Bu çıkışın ardından ikili arasında gerginlik çanları çalmaya başlamıştı. Aralarında bir telefon görüşmesi yaşandı. Özcan, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda Ali Koç'un kendisini arayarak had bildirmeye kalktığını iddia etmiş ve Koç'a "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma" diyerek sert sözler söylemişti.

Söylenen sert sözler yeniden gündeme geldi

Eylül ayı 1. birleşiminde Bolu Belediye Meclisi'nin, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma ve söylenen sert sözler tekrar gündeme geldi. Özcan'ın yaptığı açıklamalar ve AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş'ın eleştirileri toplantının dikkat çeken konularından biri oldu.

''Fenerbahçeye bir laf söylenmez''

Başkan Özcan, konuşmasına Fenerbahçe camiasını kastettiği olumsuz bir söylemi olmadığını dile getirerek başladı ve "Fenerbahçe'ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor" dedi. Konuşmasına esprili bir şekilde Boluspor için futbolcu istediğini, ancak Ali Koç'un bu espriyi anlamadığını ekleyerek devam etti. "Boluspor'a üç tane futbolcu istiyoruz dedik, bir espri yaptık bir aslanın resmiyle birlikte. Hayır ben Fenerbahçe camiasına vallahi billahi bir şey söylemedim. Söylersem ne olayım?" ifadelerini kullanan Özcan, kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş'ın durumu nedeniyle espri kaldıracak hallerinin olmadığını, bu yüzden de Beşiktaş'tan futbolcu istemediğini yine esprili bir dille söyledi.

''Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum''

Tanju Özcan, " Neyse arkadaşlar kavgada yumruk sayılmaz. Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç'la yanına gideyim, nasıl gideyim? Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim." dedi. Karakaş'ın "Özür dilemek bir büyüklüktür" sözleri üzerine geri adım attığını belirterek "Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem" şeklinde bir özür diledi.

''Esas duruşa geçiyorum artık korkudan''

CHP meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin de konuşma hakkı istedi ve Özcan'a destek olduğunu belirtti. Serin, "Sizinki tabii ki espriydi. Espriyi biz anlıyoruz da. İstediğiniz üç tane adam da şu anda kadrosunda pek rahatlıkla oynayamayacaklar gibi de geliyor bana" dedi. Özcan ise konuşmasını, "Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan" diyerek yine esprili bir dille bitirdi ve bir daha Fenerbahçe ile ilgili bir konuda konuşmayacağını söyledi.