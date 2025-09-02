İzmir'i kurutan haber! 3 günde bir yetmedi artık her gece sular kesilecek

İZMİR'de içme suyu barajlarındaki suyun azalması nedeniyle ilçelerde su kesintileri devam ediyor. Son olarak 3 Eylül’den sonra da her gece 23:00-05:00 saatlerinde planlı su kesintileri yapılacağı duyuruldu.

Abone ol

İzmir'de içme suyu barajlarındaki suyun azalması nedeniyle ilçelerde su kesintileri devam ediyor. Yaz aylarının kurak geçmesi ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle içme suyu barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Su seviyesindeki düşüş, kentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintilerini beraberinde getirdi.

BU İLÇELERDE ARALIKLI KESİNTİ

İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre kesintiler özellikle Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak, Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde belirli aralıklarla devam ediyor.

Vatandaşlar gün boyu suya erişimde zorluk yaşarken, kesintilerin günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

32 SAAT SU ALMAYAN YERLER VAR

30 Ağustos’ta Menemen Yahşelli hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir’in tamamı ile Konak, Karabağlar ve Menemen’in bazı mahallelerinde yaklaşık 32 saat su verilemedi. İZSU, Gördes Barajı’nın devre dışı kalmasının ardından Tahtalı’daki rezervi korumak için üç ilçede dönüşümlü olarak gece 23.00–05.00 saatlerinde kesintiler uygulandığını açıkladı. Ağustos ayında da Bornova’nın 40’tan fazla mahallesinde bakım çalışmaları nedeniyle 6 saatlik planlı kesintiler yapılmıştı.

ARTIK HER GECE SU KESİNTİSİ OLACAK

Son olarak 1–2 Eylül tarihlerinde Bornova’da bazı mahalleler 31 saat, Çiğli’de ise 14 saat susuz kalırken; Buca, Foça, Karaburun, Narlıdere ve Ödemiş’te de 2 ila 6 saat arasında değişen kesintiler yaşandı. Vatandaşların günlük yaşamını zorlayan kesintiler, barajlardaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde de devam edecek.

3 Eylül’den sonra da her gece 23:00-05:00 saatlerinde planlı su kesintileri yapılacak.

Vatandaşlar ise uzun süren kesintiler karşısında mağduriyet yaşarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU su tasarrufu çağrılarını sıklaştırıyor.