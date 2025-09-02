Dondurma dolabındaki ceset! Baba anlattı müdür meğer dolabı da esnafa taşıtmış

İSTİFA ETMEYE GİTMİŞTİ...

Tekin Atılgan’ın Kıbrıs Gazisi babası Veysi Atılgan, işletme müdürü Yaşar Can K.’nin işletmeden para aldığını, aldığı bu paralarla silah ve araba ticareti yaptığını ve oğlunun hırsızlığa göz yummadığı için öldürüldüğünü iddia ederek, “Katil, firmanın sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak hunharca katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün istifasını vermek istemiş. ‘Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam’ demiş” sözlerini kullandı.