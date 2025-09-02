Dondurma dolabındaki ceset! Baba anlattı müdür meğer dolabı da esnafa taşıtmış
Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan’ın cinayete kurban gitmesinin ardından, baba Veysi Atılgan, sır perdesini aralayarak cinayetin gerçekleşme sebebini ve yaşananları anlattı.
Aksaray’da çalıştığı dondurma fabrikasının müdürü Yaşar Can K. (29) tarafından canice katledilen Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan’ın babası Kıbrıs Gazisi Veysi Atılgan, oğlunun cinayetine ilişkin sır perdesini aralayarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin Atılgan'ı öldüren zanlı fabrikanın sahibinin oğluydu. Yaşar Can, cinayetten sonra cesedi sakladığı dondurma buzdolabını da esnafa taşıtmış. İşte şoke eden detaylar:
Hakkında kayıp ihbarı verilen Emekli Jeoloji Mühendisi ve 2 çocuk babası Tekin Atılgan’ın, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Mühendisin cesedi ise Niğde’nin Altunhisar ilçesinde bir arazideki dondurma buzdolabının içinde bulunmuştu. Cinayeti işlediği tespit edilen dondurma fabrikasının sahibinin oğlu işletme müdürü Yaşan Can K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Korkunç cinayetin detayları mühendisin babası Veysi Atılgan Anadolu Expres sitesine anlattı.
İSTİFA ETMEYE GİTMİŞTİ...
Tekin Atılgan’ın Kıbrıs Gazisi babası Veysi Atılgan, işletme müdürü Yaşar Can K.’nin işletmeden para aldığını, aldığı bu paralarla silah ve araba ticareti yaptığını ve oğlunun hırsızlığa göz yummadığı için öldürüldüğünü iddia ederek, “Katil, firmanın sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak hunharca katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün istifasını vermek istemiş. ‘Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam’ demiş” sözlerini kullandı.
Öldürüp üzerini dondurmalarla kaplamış
Yaşar Can K.’nin olayın olduğu akşam 19.00 sıralarında Tekin Atılgan’ı iş yerine çağırdığını ve 8 el ateş ederek öldürdüğünü söyleyen baba Atılgan, “Oğlumun cesedini buzdolabının içine koyup üzerini dondurmalarla kaplıyor. Katil oğlumu öldürdükten sonra oğluma ait arabaya binip oğlumun evine gidiyor. Kameraların görmediği bir yerde oğlumun arabasının plakasını söküyor ve arabasını garaja bırakıyor. Sabah oğlumun arabasına binip Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kamera görmeyen noktasında otoparka bırakıyor ve oradan taksiye binip gidiyor. Katil evine gelip şahsi arabasını aldıktan sonra iş yerine gidiyor. Günlük rutin sevkiyat işlerini tamamladıktan sonra personeli gönderiyor” diyerek cinayetin adım adım nasıl işlendiğini anlattı.