İzmir'de korkunç kaza! 1 polis memuru yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin polis memuru sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi bölgesinde çalışan polis memuru Ahmet Busanç, daha önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek amirlerinden izin istedi.
MOTOSİKLET İLE YOLA ÇIKTI
Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle İzmir şehir merkezine doğru yola çıkan Busanç, Güzelbahçe ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Busanç'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Busanç'ın Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığı ve geçici olarak Çeşme'de görevlendirildiği öğrenildi.