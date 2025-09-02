BIST 11.295
DOLAR 41,16
EURO 47,98
ALTIN 4.610,45
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de korkunç kaza! 1 polis memuru yaşamını yitirdi

İzmir'de korkunç kaza! 1 polis memuru yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin polis memuru sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi bölgesinde çalışan polis memuru Ahmet Busanç, daha önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek amirlerinden izin istedi.

MOTOSİKLET İLE YOLA ÇIKTI

Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle İzmir şehir merkezine doğru yola çıkan Busanç, Güzelbahçe ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Busanç'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Busanç'ın Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığı ve geçici olarak Çeşme'de görevlendirildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in ailesi konuştu
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor
Kars'ta tilki saldırısına uğramıştı! Telef olan köpek nedeniyle kuduz karantinası uygulanıyor
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Emniyet'in '30 Ağustos' paylaşımının faturası ona kesildi: Güngör Selçuk görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Dolandırıcılar iş başında! ATM'de bunu yapanlar yandı...
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İBB'ye tepki: Niye yapmıyorsunuz metroyu?
El Nina hava olayı geliyor! Eylül ayında etkili olacak...
El Nina hava olayı geliyor! Eylül ayında etkili olacak...
MKE'de casusluk soruşturması! Projeleri bire bir kopyalayıp böyle üretmişler
MKE'de casusluk soruşturması! Projeleri bire bir kopyalayıp böyle üretmişler
Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir Brezilyalı kaleciyi renklerine bağladı
Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir Brezilyalı kaleciyi renklerine bağladı
Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti
Avro bölgesi ağostos ayı yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı
Afganistan'daki depremde bilanço ağırlaşıyor ölü sayısı çok arttı