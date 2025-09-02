Nedim Şener'in iddiası olay oldu kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz

Gazeteci Nedim Şener, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şener, “Siz Ekrem İmamoğlu’nu tanımıyorsunuz, Hasan İmamoğlu’nu tanımıyorsunuz, kardeşi Ali İmamoğlu’nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor" diyerek üstü kapalı iddialarda bulundu.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in konutunun önünde şüpheli bir olay yaşandı.

İki motosikletli şahıs, evin önüne gelerek polis memurlarına Başsavcı’nın evini ve içeride olup olmadığını sordu. Durumdan şüphelenen güvenlik güçleri, şahısların peşine düşerek kısa sürede yakaladı.

Yaşanan bu olayla ilgili Ekol TV'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu "Ekol gündem" programında değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, “Akın Gürlek her zaman hedeftir. Birisi işte motosikletle geçerken sormuş, Allah Allah! Öyle mi oluyor bu işler? Böyle merak edenler başsavcının evinin kapısına kadar gelip, ‘Burada başsavcı mı oturuyor?’ diyor. O motosikletlileri birisinin göndermediğini nereden biliyorsunuz?” sözleriyle dikkat çekti.

"Mezarlıkta kafasına kurşun sıkıp intihar eden amcasına Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını bilmiyorsunuz"

Şener açıklamasında, “Siz Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorsunuz, Hasan İmamoğlu'nu (Ekrem İmamoğlu'nun babası) tanımıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi Ali İmamoğlu'nun başına ne geldiğini bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Mezarlıkta kafasına kurşun sıkıp intihar eden amcasına Ekrem İmamoğlu'nun neler yaptığını bilmiyorsunuz. Belki bir gün birileri anlatır. Cumhurbaşkanlığını ele geçirmeye çalışan emperyalistlere peşkeş çekmeye çalışan bir üst yapılanmasından bahsediyoruz. Soruşturma başlamadan ben söyledim. Milli güvenlik meselesidir Ekrem İmamoğlu diye” ifadelerini kullandı.