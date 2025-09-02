Fenerbahçe, 10 yıl sonra bir Brezilyalı kaleciyi renklerine bağladı

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda renklerine bağladığı Ederson, kulüp tarihindeki 10. yabancı kaleci oldu.

Transferde oldukça hareketli bir süreç geçiren sarı-lacivertliler, yeni oyuncularını Avrupa listesine eklemek için üst üste imzalar attırıyor. Aynı gün içinde Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini açıklayan kulüp, uzun süredir yaşadığı kaleci sorununu ise dünyaca ünlü bir isimle giderdi.

Fenerbahçe, Benfica'da gösterdiği performansın ardından uzun yıllar İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'u renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olan Ederson, aynı zamanda bu ülkeden alınan ikinci kaleci olarak kayıtlara geçti.

Unutulmaz birçok futbolcusunu Brezilya'dan kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 10 yıl aranın ardından bu ülkeden bir kaleci transferi yaptı.

Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye katılan 114. isim olan Ederson, kulüp tarihindeki 204. yabancı oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı.

İlk yabancı kaleci Yugoslavya'dandı

Sarı-lacivertlilerin ilk yabancı kalecisi, Yugoslav file bekçisi Vasille Radovic olmuştu.

Fenerbahçe'ye 1966-1967 sezonunda transfer olan Radovic'in ardından iki yıl sonra Rumen kaleci Ilie Datcu transfer edilmişti. "Sarı Kanaryalar"ın kalesini 6 sezon (1969-1975) koruyan Datcu, Fenerbahçe'yle 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe, Datcu'dan sonra 1977 yılında bir başka Yugoslav file bekçisi Radmilo Ivancevic'e kalesini teslim etmişti. Sarı-lacivertlilerde Yugoslav kaleci geleneği Zvan Lukovcan'la sürmüştü.

Efsane bir kaleci daha transfer edilmişti

Fenerbahçe, 1988 yılında dünyaca ünlü Alman file bekçisi Tony Schumacher'i transfer ederek adından söz ettirmişti.

Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1988'de transfer olan ve 1991 yılına kadar forma giyen ünlü kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda şampiyonluğa uzanmıştı. Fenerbahçe'de kaptanlıkta yapan Schumacher, sarı-lacivertli formayı 109 resmi maçta giymişti.

Schumacher'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transferi yapmayan ve uzun süre Türk kalecilerle yoluna devam eden sarı-lacivertliler, ardından Türk kaleciler Volkan Demirel ve Recep Biler'in yanına 2003 yılında Alman eldiven Robert Enke'yi getirmişti.

İlk Brezilyalı kaleci Fabiano

Fenerbahçe, Robert Enke'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transfer etmemişti.

Bu süreçte kalesini Türk eldivenlere emanet eden sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra ilk yabancı kaleci transferini Brezilyalı file bekçisi Fabiano ile gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe tarihindeki ilk Brezilyalı kaleci olan Fabiano'nun performansı tartışmalara yol açmıştı.

10 yıl sonra Brezilyalı kaleci

Fenerbahçe, Ederson transferiyle kulüp tarihindeki 2. Brezilyalı eldiveni kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler Fabiano'nun ardından Ederson'u renklerine bağlayarak, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından kalesini tekrar bir Sambacı'ya emanet etti.