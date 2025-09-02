BIST 11.263
2026 yılının resmi tatil günleri belli oldu! 1 günlük izinle 4 gün tatil imkanı

Obilet, çalışanlar için 2026 yılı resmi tatil günlerini derledi.2026 yılında yılbaşının perşembe gününe denk gelmesiyle, 1 gün izin alınarak 4 günlük tatil yapılabilecek.

Yılbaşının perşembe gününe denk gelmesiyle, 1 gün izin alınarak 4 günlük tatil yapılabileceği belirtilen açıklamada, yılbaşını şehir dışında kutlamak isteyenlerin bu fırsatı değerlendirebileceği vurgulandı.

4 gün izin kullanılarak 9 günlük tatil

Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesiyle 4 gün izin kullanılarak 9 günlük tatil yapılabileceği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise 1 gün izinle 4 günlük tatil imkanı bulunduğu kaydedildi.

Yeni yılda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birleştiğini aktaran Obilet, 3 günlük bir tatil yapılabileceğini bildirdi.

Açıklamada, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1 gün izin ile birlikte 4 günlük bir tatil olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Yeni yılda 23 Mayıs Cumartesi başlayan Kurban Bayramı'nda dileyenlerin sadece 2 gün izin alarak tatillerini 8 güne çıkarabileceğini aktaran Obilet, 15 Temmuz'un ise çarşamba gününe denk geldiğini ve 2 gün izin alınarak 5 gün tatil yapılabildiğini belirtti.

Obilet, 2026'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazar günü kutlanacağını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise perşembe gününe denk gelmesiyle 1 gün izin alınarak 4 günlük bir tatil fırsatı olduğunu kaydetti.

