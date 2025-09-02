BIST 11.263
Köfteci Yusuf tüm restoranları için o kararı aldı! Müşterileri ikiye bölündü

Bursa'daki şubesine evcil hayvan girişlerini yasaklayan ve bu kararı nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan Köfteci Yusuf, söz konusu uygulamayı Türkiye genelinde yürürlüğe soktu. Köfteci Yusuf'un 43 ilde 287 şubesi bulunuyor.

Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile uzun süre tartışmalara konu olan restoran zinciri Köfteci Yusuf, temmuz ayında Bursa'daki şubelerinde yürürlüğe soktuğu uygulama ile işletmelerine evcil hayvan girişini yasaklamıştı. 

Restoranın girişine asılan uyarı metinlerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu nedeniyle gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan alınamayacağı hatırlatılırken, uygulama sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 

Birçok hayvansever, söz konusu uygulamaya tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise 'hijyen' kaynaklı sebeplerden ötürü uygulamaya destek verdi. 

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK 

Sözcü'de yer alan habere göre ilk aşamada Bursa'daki şubeler ile sınırlı tutulan evcil hayvan yasağı, eylül ayı itibarıyla Köfteci Yusuf'un tüm şubelerinde geçerli olmaya başladı. 

