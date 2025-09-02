BIST 11.275
Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu

Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu

Türkiye turnesi kapsamında Erzurum'da konser vermek, sevenleriyle buluşmak isteyen altı kişilik Manifest grubu, Büyükşehir Belediyesi'nden red yedi. Altı genç kadından oluşan grubun sahnesi bakın hangi sebeple engellendi...

Son zamanlarda çıkış yapan 6 kadından oluşan Manifest grubu konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye turnesine çıkan genç kadınlar, bir sonraki konserini Erzurum'da yapmak için Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ne başvuru yaptı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Erzurum Belediyesi, bakın hangi sebeple Manifest'in konserine onay vermedi...

Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu - Resim: 0

Türkiye'de son dönemde genç yaş grubu arasında hızla popülerleşen ve dinlenme sayıları bir anda yükselen Manifest grubu, Erzurum'da vermeyi planladığı turne konserini iptal etmek durumunda kaldı. Konserin iptal olma gerekçesi ise belediyenin "kıyafetlerin şehre uygun olmadığı" yönündeki kararı oldu.

Manifest grubunun yolunu kestiler! Kıyafetleri olay oldu - Resim: 1

Altı genç kadından oluşan popüler grup, 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapmış, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca gençten oluşan bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Çıkardıkları albümün hemen ardından Türkiye turnesine çıkan ve tüm ülkede sevenleriyle buluşma hayali kuran Manifest'in Erzurum ayağı ise beklenmedik şekilde iptal edildi.

Belediyenin bu kararının ardından Erzurum'daki müzikseverler büyük hayal kırıklığı yaşarken, sosyal medyada da "sanata sansür" tartışmaları alevlendi.

