Setur'dan Güney Avrupa'ya yönelik tur seçenekleri

Setur, Güney Avrupa'da farklı destinasyonlara yönelik tur programlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul çıkışlı Türk Hava Yolları seferleriyle düzenlenecek programlarda, seçili ekstra geziler de yer alıyor. Turlar İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'ın çeşitli şehirlerini kapsıyor.

Bask Bölgesi, tapas ve pintxos'ları ile tarihi meydanları ve özgün atmosferiyle gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor. Bilbao çağdaş sanatla öne çıkan mimarisiyle, San Sebastian altın kumsalları ve şehir yaşamıyla dikkati çekiyor.

Endülüs ve Güney İspanya'da Sevilla flamenko kültürüyle, Granada Alhambra Sarayı'yla, Cordoba çiçeklerle süslü avluları ve Malaga sahil şeridiyle öne çıkan destinasyonlar arasında bulunuyor.

Fransız Rivierası'nda Nice'in sokakları, Cannes'ın şehir dokusu, Saint-Tropez'nin plajları ve Monako'nun tarihi yapıları ve yat limanına uzanan sahil şeridiyle öne çıkan noktalar arasında yer alıyor.

Marsilya'nın liman kenti ruhu, Provence bölgesinin lavanta tarlaları ve taş köyleri, Avignon'un tarihi surları ve Orta Çağ mirası da Fransa'yı kültür ve doğa tutkunlarının tercihi arasında yer alıyor.

Güney İtalya'da Amalfi kıyılarının manzaraları, Puglia'nın beyaz taşlı mimarisiyle öne çıkan kasabaları, Matera'nın tarihi mağara evleri ve Capri Adası'nın turkuaz koyları programda yer alan destinasyonlar arasında bulunuyor.

İtalya'nın klasikleri Roma'nın tarihi zenginlikleri, Floransa'nın sanat ve mimari hazineleri ya da Venedik'in kanallarıyla çevrili atmosferi birer durak olarak öne çıkıyor. Napoli'nin hareketli sokak yaşamı ve mutfağı, volkanik Etna Dağı ve barok şehirleriyle Sicilya, üzüm bağları ve yemyeşil tepeleriyle Toscana dikkati çekiyor.

Portekiz'de Lizbon, renkli tramvayları, fado müzikleri ve tarihi mahalleleriyle öne çıkıyor. Porto da Douro Nehri kıyısındaki tarihi yapıları, köprüleri ve manzaralarıyla keşif tutkunlarını kendine çekiyor. Sintra'nın masalsı sarayları ve Algarve'nin altın kumlu plajları da Portekiz'i Akdeniz-Atlantik hattının öne çıkan destinasyonlarından biri haline getiriyor.

Yunan sahilleri, Ege'nin kıyıları, kasaba yaşamı ve tarihi yapılarıyla dikkati çekiyor. Mikonos ve Santorini'nin ikonik manzaraları, Rodos'un tarihi surları ve Korfu'nun yeşil doğası, Akdeniz tatilini başka bir boyuta taşıyor.

Setur'un seçili Akdeniz turları için erken rezervasyon kapsamında oda başı 100 dolara varan indirim uygulanıyor.