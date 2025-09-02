BIST 11.275
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ağustos'ta Türk hava sahasında 1906 ile tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında rekorları sadece NSosyal'den duyuracaklarını vurgulayan Uraloğlu, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

