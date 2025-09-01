BIST 11.306
DOLAR 41,12
EURO 48,24
ALTIN 4.594,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme

Çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu, olaya ilişkin bebeğin annesi gözaltına alındı.

Abone ol

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.

Annenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor
Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu! Fiyatlar cep yakıyor
Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!
Ankara'da çirkin görüntü! Etimesgut Belediyesi uyarıyı dikkate almadı, bakanlık cezayı kesti!
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!
Marketler pazar günü kapalı olsun önerisi!
Yapı Kredi konut kredilerinde yüzde 2,49 faizle transfer imkanı sunuyor
Yapı Kredi konut kredilerinde yüzde 2,49 faizle transfer imkanı sunuyor
Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını değerlendirdi
Turkcell Genel Müdürü Koç, 5G ihale ilanını değerlendirdi
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Ofisteki kavga gündeme oturdu! ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan konuştu: '5,5 milyon TL istedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de görüştü
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Konya'da iki arkadaşı barıştırmak istedi, kanlar içinde kaldı
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Okullarda uyum haftası başladı İstanbul'da trafik felç oldu
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı
Afganistan'da korkunç deprem! can kaybı sayısı arttı