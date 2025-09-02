Muğla'da CHP'li başkanın evine molotoflu saldırı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın, Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta buluna Çardak Apartmanı'nda ikamet eden dedesinin dairesine molotofkokteyli atıldı.

Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün haberine göre, dairede Gonca Köksal Aras'ın annesi ile dedesi bulunduğu sırada balkona ili adet molotofkokteyli atıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmeden önde Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evini daha önce çevredekilere sordu.

Balkonda çıkan yangın komşuların yardımıyla söndürüldü

Dairenin yakınına gelen şüphelilerin, araçtan inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan yangın, komşuların da yardımıyla söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Şu anda tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz ve olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerekli analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma kontrol yapıyorlar, uygulama yapıyorlar. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız.”