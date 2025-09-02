Galatasaray Uğurcan Çakır’ı rekor bedelle transfer etti

Galatasaray, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonusla toplam 36 milyon euro karşılığında transfer ederek Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödedi. Yıllardır Trabzonspor formasını giyen Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajıyla bordo-mavili camiaya teşekkür edip Galatasaray’da yeni bir serüvene adım atacağını duyurdu.

Kaleci bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombayı patlattı.

REKOR BONSERVİS BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır’ı transfer etti.Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre Galatasaray, 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus olmak üzere toplam 36 milyon euro bonservis ödeyecek.

Uğurcan Çakır ise senelik 6 milyon euro maaş kazanacak.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN AÇIKLAMA

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Uğurcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim... Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her an da Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatamayacak kadar özeldi. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Başkanıma Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maçında ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek beni, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması ile anlayış beklediğini kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil... Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi Siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu. Sevgi ve saygılarımla"