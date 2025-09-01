BIST 11.280
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Af' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada af anlamına gelen herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti.

Yargıtay’ın Adli Yıl Açılışı’nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok" dedi.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun değişikliği konusunda taslak çalışması yapıldığını açıklayan Bakan Tunç, "Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması konusunda çalışmamız var" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren Tunç, "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz" dedi.

