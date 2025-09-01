BIST 11.280
HABER /  POLİTİKA

Meclis’e 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

TBMM Başkanlığına 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 11 dosya Karma Komisyonu'na gönderildi.

Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya bulunuyor.

