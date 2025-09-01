BIST 11.268
Kadıköy'de 12 mahallede 15 saate varan su kesintisi yaşanacak

Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine yarın 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise yarın saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

