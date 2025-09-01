Malatyalı öğrenci ve velilere müjde! Deprem öncesinden daha fazla deslik kuruldu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da hasar gören okullardaki 895 dersliğin yerine 1029 derslik yapıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine, kentteki okulların büyük bölümünün depremlerden etkilendiğini söyledi.

Depremlerin ardından derslik ve okul yapımı için yoğun çalışma başlattıklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te 77 okulumuz ve 895 dersliğimiz kullanılmaz hale geldi. Bakanlığımızın destekleri sayesinde bugün itibarıyla kaybettiğimiz dersliklerin yerine 875 yeni derslik kazandırdık, 10 okulumuzu güçlendirdik ve toplamda 1029 dersliğe ulaştık. Böylece kaybettiğimiz dersliklere göre yüzde 19 artış sağladık. Bunun dışında 83 yatırımımız mevcut, 37 okulun inşaatı sürüyor. Bunların bir kısmını da eğitim-öğretime kazandıracağız. Tüm yatırımlar tamamlandığında deprem öncesi 6 bin 177 olan derslik sayımız 7 bin 704'e çıkacak. Deprem öncesine göre derslik sayımızda yüzde 25 artış olacak."