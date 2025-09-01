BIST 11.280
DOLAR 41,11
EURO 48,18
ALTIN 4.587,46
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Malatyalı öğrenci ve velilere müjde! Deprem öncesinden daha fazla deslik kuruldu...

Malatyalı öğrenci ve velilere müjde! Deprem öncesinden daha fazla deslik kuruldu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da hasar gören okullardaki 895 dersliğin yerine 1029 derslik yapıldı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören okullardaki 895 dersliğin yerine 1029 derslik yapıldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine, kentteki okulların büyük bölümünün depremlerden etkilendiğini söyledi.

Depremlerin ardından derslik ve okul yapımı için yoğun çalışma başlattıklarını belirten Bakır, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te 77 okulumuz ve 895 dersliğimiz kullanılmaz hale geldi. Bakanlığımızın destekleri sayesinde bugün itibarıyla kaybettiğimiz dersliklerin yerine 875 yeni derslik kazandırdık, 10 okulumuzu güçlendirdik ve toplamda 1029 dersliğe ulaştık. Böylece kaybettiğimiz dersliklere göre yüzde 19 artış sağladık. Bunun dışında 83 yatırımımız mevcut, 37 okulun inşaatı sürüyor. Bunların bir kısmını da eğitim-öğretime kazandıracağız. Tüm yatırımlar tamamlandığında deprem öncesi 6 bin 177 olan derslik sayımız 7 bin 704'e çıkacak. Deprem öncesine göre derslik sayımızda yüzde 25 artış olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek'ten İBB soruşturması açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım
Av yasağı sona erdi! Tekirdağlı balıkçılar ilk ağlarını attı: Limana istavrit ve kolyozla döndü...
Av yasağı sona erdi! Tekirdağlı balıkçılar ilk ağlarını attı: Limana istavrit ve kolyozla döndü...
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif
Fener'e piyango vurdu! Yıldız futbolcuya rekor teklif
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
MİT'ten, siber dolandırıcılık şebekesine operasyon
AK Partili Kürşad Zorlu'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması
AK Partili Kürşad Zorlu'dan 'Terörsüz Türkiye' süreci açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı
Abdullah Öcalan'dan 'süreç' açıklaması: Ortadoğu'nun kaderi değişecek
Abdullah Öcalan'dan 'süreç' açıklaması: Ortadoğu'nun kaderi değişecek
Kayseri'de korkunç olay! Apartman görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kayseri'de korkunç olay! Apartman görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz
New York Times: İsrail'in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz