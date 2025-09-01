BIST 11.283
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "konuşmayın" talimatı

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayının iptaline ilişkin davaya kadar konuşmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine ve kurmaylarına da 'konuşmayın' talimatı verdiği belirtildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının duruşması 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi gözlerin çevrildiği isimlerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu.

ÇEVRESİNE DE "KONUŞMAYIN" TALİMATI
Edinilen bilgiye göre ne Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne de ona yakın isimler 15 Eylül’e kadar yani davaya kadar hiçbir şekilde demeç vermeyecek. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve çevresinin dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı yaratıldığı ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu kaydedildi.

MUTLAK BUTLAN ÇIKARSA 15'E YAKIN İSİM PM'YE DÖNECEK

Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde de karara uyulacak, yani parti 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan önceki yönetime Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek. Bu kararın çıkması halinde sadece Kılıçdaroğlu değil Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yunus Emre, Ulaş Karasu gibi 15'e yakın Parti Meclisi üyesi de yeniden PM'de yer alacak.

