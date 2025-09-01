Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için dünyaya seslendi: Vahşeti durduramamanın hiçbir izahı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gazze için uluslararası topluma seslendi. Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında Ortadoğu'daki zulümlere ve uluslararası düzene değinen Erdoğan, "Uluslararası toplum, çoğu çocuk kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz." ifadelerini kullandı.

"Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardır maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin halkı için sesini yükselten vicdan sahibi herkese teşekkür etti.

Konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvneliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin vizyonunun sorunları diplomasi ruhuyla çözmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.