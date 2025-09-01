Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu

Yusuf Akçiçek Al Hilal'de

Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı. Genç futbolcu Yusuf Akkçiçek bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşmelerini sürdürüyordu. TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için Katar'daki üst düzey bir hastaneye gitti. Akçiçek, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra A Milli Takım kampı için İstanbul'a dönecek.