Fenerbahçe durmuyor! Kerem ve Asensio geldi, sıra onda! Gidenler de oldu
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önce Kerem Aktürkoğlu'nu ardından İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin bir yıldızı daha İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Bu arada takımdan ayrılanlar da oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gündemde.
Diego Carlos imzayı attı
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Diego Carlos, kendisini Como'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin, Como'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiği öğrenilmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.
Yusuf Akçiçek Al Hilal'de
Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı. Genç futbolcu Yusuf Akkçiçek bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşmelerini sürdürüyordu. TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için Katar'daki üst düzey bir hastaneye gitti. Akçiçek, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra A Milli Takım kampı için İstanbul'a dönecek.