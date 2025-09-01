İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, kanalla yollarını ayırdı.

Abone ol

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri prgogramını sunan İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmedi.

T24'e konuşan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

"Henüz herhangi bir kanalla anlaşmadım"

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.