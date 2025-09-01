MEB duyurdu! Öğretmenlerin hesabına yatırılacak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği miktarını açıkladı. Hazırlık ödeneği, sadece eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan ve fiilen öğretmenlik yapan kadrolarda görevli öğretmenlere ödenecek.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22.08.2025 tarihli yazısına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere verilecek olan hazırlık ödeneği tutarı belirlendi. Bu ödenek, fiilen öğretmenlik yapan ve eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan öğretmenlere veriliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmen hazırlık ödeneği tutarı ne kadar?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği, 4.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplandı. Bu hesaplamayla 2025-2026 yılı için ödenecek hazırlık ödeneği 5.265,94 TL olarak belirlendi.

Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği ne zaman hesaba yatacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği, 01 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak. Hazırlık ödeneği, sadece eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan ve fiilen öğretmenlik yapan kadrolarda görevli öğretmenlere ödenecek.