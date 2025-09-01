Yapı Kredi konut kredilerinde yüzde 2,49 faizle transfer imkanı sunuyor

Yapı Kredi, farklı bankalardan konut kredisi kullanan müşterilerine, kredilerini yüzde 2,49 faiz oranıyla transfer etme olanağı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, konut kredilerinde sağladığı avantajlarla müşterilerini bir adım ileri taşımaya devam ediyor. Banka, mevcutta farklı bankalardan konut kredisi kullanan müşterilerine avantajlı imkanlar sunarak, kredilerini yüzde 2,49 faizle Yapı Kredi'ye transfer etme olanağı tanıyor.

Yeni uygulamayla yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşteriler, ödemelerini daha düşük seviyeye çekebilecek. Banka ayrıca Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ile yapılan işbirliği kapsamında müşterilerine yüzde 1,69'dan başlayan faiz oranlarıyla kampanyalar düzenliyor.

Avantajlı esnek ödeme planları sunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşteri odaklı yaklaşımıyla konut kredilerinde güçlü stratejiler oluşturduklarını belirtti.

Ülgen, Yapı Kredi olarak, müşterilerinin bir adım önde olmasını desteklerken ev sahibi olma yolculuklarında da kendilerine etkin çözümler sunduklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

'Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş eğilimi, geçmiş dönemlerde farklı bankalardan konut kredisi kullanan müşterilerimiz için de önemli bir fırsat sunuyor. Bu doğrultuda, farklı bankalardan yüksek faizle konut kredisi kullanan müşterilerimizin kredilerini yüzde 2,49 faizle bankamıza transfer etmelerine olanak sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin ödemelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağa alarak geliştirdiğimiz yeni konut kredisi çözümleri sayesinde, farklı bütçe ve ödeme alışkanlıklarına uygun esnek ödeme planları sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, gelirlerine ve tercihlerine göre kredi taksitlerini kişiselleştirebiliyor.'

Yüzde 1,69’dan başlayan özel ödeme planı

Yapı Kredi olarak konut sektörünün önemli temsilcileriyle stratejik işbirliklerine devam ettiklerini belirten Ülgen, konut kredilerinde öncülüğü, sektörel işbirlikleriyle daha da ileri taşıdıklarını kaydetti.

Ülgen, 'Yakın zamanda Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, hem birlik üyesi emlak danışmanlarının bankacılık ürünleriyle ilgili ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretiyoruz hem de TEDB üyesi emlak ofislerinden yönlendirilen müşterilerimize yüzde 1,69 faizle başlayan kampanya ve özel ödeme planları sunuyoruz. Bu sayede hem sektörün gelişimine katkı sağlıyor hem de müşterilerimize çok daha avantajlı koşullarla ev sahibi olma imkanı sunuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.