HABER /  GÜNCEL

Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki...

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi metrekare değerlerinde bu yıl beklenmedik oranlarda artışlar yaşandı. İstanbul'un prestijli semtlerinde arsa ve arazi metrekare fiyatları 15 kata varan oranlarla hızla yükseldi. Bu sert artışın; konut piyasasında dengeleri sarsması, emlak vergileri ve kira fiyatlarında da ciddi zam dalgası yaratması bekleniyor.

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi metrekare değerlerinde bu yıl beklenmedik oranlarda artışlar yaşandı. 2026-2029 döneminde özellikle İstanbul'un merkezi semtlerinde gerçekleşen yükselişler, piyasada şaşkınlık yarattı.

Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki... - Resim: 0

İSTANBUL'DA 15 KATA VARAN ARTIŞ

Şişli'nin gözde semti Teşvikiye'de metrekare fiyatları 52 bin 472 TL'den 300 bin TL'ye kadar çıkarak yaklaşık 6 kat, bazı bölgelerde ise 15 kata varan artışlar gözlendi. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Maltepe gibi diğer prestijli ilçelerde de benzer şekilde ciddi fiyat sıçramaları yaşandı.

Hem ev sahipleri hem kiracılar şokta! Öyle bir dalga geliyor ki... - Resim: 1

İTİRAZ HAKKI VAR

Öte yandan, muhtarlıklarda askıya çıkarılan listelere itiraz edebileceğini hatırlatmakta fayda var. Takdir komisyonu kararlarına dava açma süresi 30 gün ile sınırlı. Bu yıl için son itiraz tarihi ise 7 Eylül 2025'te doluyor.

