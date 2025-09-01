Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Nikol Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, kabulde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini kaydetti.