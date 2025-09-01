Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 2 mahalle boşaltıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos’ta başlayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale üç gündür sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi boşaltıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.

Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.​​​​​​​

2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bölgede TOMA araçları da çalışmalara destek verirken, çevik kuvvet ekipleri vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri ise yangına müdahaleye gelen araçların bölgeye rahatlıkla ulaşması için yol güzergahlarında denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Burada tedavi gören hastalar kent merkezindeki hastanelere ambulansla gönderildi.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesinde devam eden orman yangınında 1209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla, yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası, Bölmekaya Mahallesi ve Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir."