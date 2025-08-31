Karadeniz derbisinde kazanan yok!

Trabzonspor, Papara Park’ta konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 16. dakikada Paul Onuachu’nun golüyle öne geçerken, karşılaşmada yaşanan penaltı kararı sonrası Samsunspor eşitliği sağladı.

Abone ol

Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-Mavililer'de takımın forveti Paul Onuachu, 16'ncı dakikada attığı şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

28'inci dakikada sakatlık geçiren takımın yeni oyuncusu Wagner Pina, yerini Arif Boşluk'a bıraktı.

İlk yarıda başka gol olmayınca Trabzonspor, Karadeniz derbisinde soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Müsabakanın kırılma anı 63'üncü dakikada yaşandı. Paul Onuachu, Okan Kocuk'a takılıp düşerek penaltı bekledi. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı kararı verdi.

Trabzonspor 1 - 1 Samsunspor

90'Maç sona erdi.

88'Gol! Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golüyle eşitliği yakaladı.

74'Kazeem Olaigbe attığı çalımlarıla rakiplerini zorluyor.

70'Samsunspor ceza alanına hızlı paslarla etkili bir şekilde girdi. Son pasta top Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

65'Samsunspor'da Zeki Yavru ve Okan Kocuk, itirazlarından ötürü sarı kart gördü.

64'Hakem VAR'ı izleyerek penaltı kararını iptal etti.

63'Samsunspor futbolcularının yoğun itirazları var. Hakem VAR ile görüşme halinde.

62'Paul Onuachu ceza sahası içinde Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı dedi.

56'Trabzonspor bir kez daha etkili geldi. Zubkov'un ceza sahası içinde çarprazdan yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

49'Samsunspor gole çok yaklaştı. Samsunspor'da kaleyi yoklayan oyuncu Marius Mouandilmadji. Ceza sahası içinden şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor. Uğurcan müthiş çıkardı.

46'Hakem Adnan Deniz Kayatepe karşılaşmanın ikinci devresini başlattı.

İlk yarı sona erdi.

45'Mücadelede birinci devre sonuna eklenen süre 4 dakika.

36'Felipe Augusto ceza sahası içinden net bir gol pozisyonu yakaladı. Vurduğu sert şut savunmaya çarptı ardından direkten döndü.

29'Samsunspor, köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Vurulan kafayı çizgiden Paul Onuachu çıkardı!

28'Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Wsgner Pina sakatlanarak oyundan çıktı yerine Arif Boşluk girdi.

27'Mücadelede su molası verildi.

23'Trabzonspor'da Onuachu orta sahaya gelerek top dağıtıyor.

21'Yunus Emre Cift, uzaklardan kaleyi denedi. Top Uğurcan'da kaldı.

18'Samsunspor, gole reaksiyon verme çabasında. Baskılarını artırmaya çalışıyorlar.

16'Trabzonspor, Onuachu'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

12'Trabzonspor'da Zubkov, Marius Mouandilmadji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncu yerden kalkamadı, sağlık görevlileri sahada.

8'Kazeem Olaigbe ceza sahasının hemen dışından kaleyi görüp vurdu. Kaleci Okan başarılı, tecrübeli kaleci çok zorlanmadı.

4'Samsunspor, Musaba ile sağ kanattan etkili olma uğraşında.

1'Hakem Adnan Deniz Kayatepe ilk düdüğü çaldı ve Karadeniz derbisi başladı.

Trabzonspor - Samsunspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Folcarelli Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Yunus, Ntcham, Makoumbou, Emre, Musaba, Mouandilmadji