Afyon'da korkunç trafik kazası! Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

S.Ç. (38) idaresindeki 03 LF 216 plakalı otomobil, Hırka köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.Ç, H.Ç, E.Ç. ve İ.E.Ç. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

