Ünlü oyuncu Melis İşiten'den kaza itirafı: "Ben sebebi oldum"

Oyuncu Melis İşiten katıldığı bir YouTube programında 'Baş Belası' oyunu turnesinde üç arkadaşının ölümüne neden olan trafik kazasının nedenlerinden birinin kendisi olduğunu söyledi.

Abone ol

‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu ekibi, 21 Kasım 2022’de turne dönüşü Amasya’da trafik kazası geçirmişti. Kazada, oyuncular Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, katıldığı Katarsis programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşiten, kazanın nedenlerinden birinin otelde konaklamak istememesi olduğunu söyledi.

İşiten, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“O gün aslında başka bir yerde kalacaktık, gece yola çıkma planımız yoktu. Ama ben oteli beğenmedim. Tolga da beni orada bırakmak istemediği için ‘Sen burada rahat edemezsin, duş alamazsın. 45 dakika yol yapalım, sonra uyursun’ dedi. Bu yüzden yola çıktık. Şimdi vedalaşmakta en çok bu yüzden zorlanıyorum.”

NE OLMUŞTU?

21 Kasım 2022'de "Baş Belası" adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan araç Çorum'dan Samsun'a doğru hareket halindeyken Amasya Merzifon'da TIR'la çarpışmıştı. Kazada olga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

İşiten, 29 Haziran 1989 tarihinde dünyaya geldi. Annesinin Yasemin, babasının ise Okan'dır. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. İpek Bilgin'den özel dersler aldı, birçok tiyatro oyununda rol aldı.

İlk deneyimini ise 2014 yılında 'Reaksiyon' dizisinde 'Fatoş' karakterini oynayarak elde etti. Aynı yıl 'Yedi Güzel Adam' dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında 'Vatanım Sensin', 2021 yılında 'Maraşlı' dizisinde rol aldı. Kariyerindeki tek sinema deneyimi, 2019 yılında 'Aslı Gibidir' filmi oldu.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE EVLENMİŞTİ

Melis İşiten, 2014-2019 yılları arasında Uraz Kaygılaroğlu ile evlilik yaptı. Çİftin Ada adında da bir kızları bulunuyor.

İşiten, sosyal medyada durumunun iyi olduğunu ve arkadaşlarını yanında olduğunu belitti.

Öte yandan Kaygılaroğlu, eski eşi İşiten için, ''Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun iyi ufak tefek yaraları var. Sergen'in durumu biraz daha ağır" sözlerini kullandı.