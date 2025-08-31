BIST 11.288
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum ziyareti sırasında 92 yaşındaki Şefika Teyze'yi ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Bakan Yerlikaya: "Tortum Alapınar’da dünyaya gelen Şefika teyze; 5 evlat yetiştirmiş, hayatını ailesine ve değerlerine adamış kıymetli bir Anadolu kadını. Şefika teyzemize Allah sağlıklı ve hayırlı ömürler versin."

