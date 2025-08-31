İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Erzurum'da Şefika Teyze'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum ziyareti sırasında 92 yaşındaki Şefika Teyze'yi ziyaret etti.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum ziyareti sırasında 92 yaşındaki Şefika Teyze'yi ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

Bakan Yerlikaya: "Tortum Alapınar’da dünyaya gelen Şefika teyze; 5 evlat yetiştirmiş, hayatını ailesine ve değerlerine adamış kıymetli bir Anadolu kadını. Şefika teyzemize Allah sağlıklı ve hayırlı ömürler versin."