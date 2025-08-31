BIST 11.288
DOLAR 41,14
EURO 48,08
ALTIN 4.561,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu

Beşiktaş'ta temizlik personeli çöpte bebek cesedi buldu

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

Abone ol

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila silahla kuyumcu soydu...
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Kredi kartı borcu olana kötü haber! 90 gün sonrası icra ve faiz kapıda
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
Adana'da kiracılarını öldüren çiftin evi yandı
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
MEB'den siyah ayakabı zorunluluğu hakkında açıklama geldi! Resmileşti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e geldi
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Denizli'de feci kaza! 6 kişi yaralandı...
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek
Bakan Göktaş açıkladı: İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği sürecek
Muğla'da motosiklet kazası! Sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'da motosiklet kazası! Sürücüsü hayatını kaybetti
Uzmanlar uyardı! İnternette "mucize" adıyla satılan ürünlere dikkat
Uzmanlar uyardı! İnternette "mucize" adıyla satılan ürünlere dikkat
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD açıkladı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD açıkladı
Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...
Muğla'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü...
Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi
Varlıklarının dondurulması kararlaştırılan iki kişinin liste bilgileri güncellendi